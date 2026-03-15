Kyle Larson ha vinto la gara O’Reilly Auto Parts Series a Las Vegas con la vettura numero 88 della JR Motorsports. Questa vittoria ha confermato la serie di successi consecutivi del team nella competizione. La corsa si è svolta sulla pista di Las Vegas, coinvolgendo diversi concorrenti che hanno affrontato la gara con intensità. Larson ha concluso davanti a tutti, ottenendo il primo posto.

Kyle Larson ha portato la vettura numero 88 della JR Motorsports alla vittoria nella gara O’Reilly Auto Parts Series a Las Vegas, estendendo la serie di successi consecutivi del team. Il pilota ha superato Chase Briscoe e gli altri concorrenti grazie a una gestione strategica delle gomme e un’ottima partenza nel riavvio finale. La corsa si è svolta sul circuito di Las Vegas, dove la squadra di Earnhardt ha consolidato il dominio con tre vittorie di fila, confermando la solidità tecnica del loro programma. Larson, ex campione della NASCAR Cup, ha dimostrato che l’esperienza conta quanto la velocità pura in una gara caratterizzata da incidenti e cambi di strategia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Larson vince a Las Vegas: strategia batte i limiti

Articoli correlati

NASCAR, nuova sorpresa in vista a Las Vegas?Torna la NASCAR Cup Series a Las Vegas per la quinta prova delle ventisei valide per la regular season.

Nella luccicante Las Vegas il divertimento non ha confiniSe avete visto il film Una notte da Leoni, la vostra esperienza a Las Vegas vi sembrerà meno paradossale e surreale.