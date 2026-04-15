A Venaria Reale, una coppia è stata arrestata con l'accusa di aver narcotizzato un anziano durante una cena organizzata tramite un sito di incontri. La donna si presentava come una chef invalida, ma in realtà avrebbe somministrato benzodiazepine alla vittima prima di compiere una rapina. L'anziano ha denunciato l'aggressione alle forze dell'ordine, che hanno successivamente fermato i due sospettati.

Eseguiti due arresti dai Carabinieri che hanno portato alla luce una vicenda di rapina ai danni di un pensionato a Venaria Reale. Un uomo di 68 anni è stato narcotizzato e derubato da una donna conosciuta su un sito di incontri, con la complicità del suo compagno. L’episodio si è verificato la sera del 6 febbraio scorso, quando la vittima ha accolto in casa la donna, presentatasi come chef professionista. Le indagini partite da una cena sospetta Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando il figlio dell’anziano, preoccupato per l’assenza di notizie dal padre, ha dato l’allarme. I sanitari, intervenuti nell’abitazione, hanno trovato l’uomo privo di sensi nella camera da letto, evidentemente narcotizzato.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Narcotizzato e rapinato a Venaria Reale da una finta chef che si fingeva invalida: arrestata con il compagno

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