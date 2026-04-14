Dal 17 al 19 aprile si svolge la quarta edizione della rassegna “Vedi Napoli e poi Mangia”, dedicata alla cucina tradizionale napoletana. Durante gli eventi sono previsti assaggi di spaghetti alle vongole fujute, polpo alla luciana e casatiello dolce. La manifestazione si svolge in vari locali della città, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire piatti tipici della cucina partenopea.

Tutti gli appuntamenti della quarta edizione della rassegna "Vedi Napoli e poi Mangia" con protagonisti gli spaghetti alle vongole fujute, il casatiello dolce e polpo alla luciana. Prosegue con successo la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”, rassegna ideata, sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Direzione artistica e curatela scientifica dell’antropologo Marino Niola. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per partecipare agli appuntamenti è necessaria la prenotazione su eventbrite. Il week end di “Vedi Napoli e poi Mangia” inizia con un omaggio alla cucina di Eduardo De Filippo. Venerdì 17 aprile, alle 11:00, Circolo Rari Nantes, protagonisti saranno “Spaghetti alle vongole fujute.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Vedi Napoli e poi Mangia, spaghetti alle vongole fujute e polpo alla luciana: gli appuntamenti dal 17 al 19 aprile

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Vedi Napoli e poi Mangia, gli appuntamenti dal 3 al 6 aprileTra sapori della tradizione enogastronomica napoletana e performance musicali, prosegue la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”.