Marco Bellini torna live | la grande notte di San Valentino allo Streaming

Marco Bellini torna a suonare dal vivo. Dopo il grande successo della volta scorsa, l’artista torna al Sinthetik il 14 febbraio, proprio in occasione di San Valentino. L’evento ha già attirato molti fan desiderosi di rivederlo in console, e le prenotazioni aumentano di ora in ora. La serata promette di essere un’altra notte da ricordare per gli amanti della musica elettronica.

Dopo l’enorme successo della scorsa volta, Marco Bellini torna al Sinthetik il 14 febbraio! Un ritorno atteso, un altro tassello nella storia del clubbing. Marco Bellini non è solo un DJ: a Trieste è un riferimento, un simbolo. Un artista che ha attraversato generazioni e trasformazioni della.🔗 Leggi su Triesteprima.it

