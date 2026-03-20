Napoli Noa Lang sempre più vicino al rientro

Noa Lang, attaccante in prestito dal Napoli al Galatasaray, si trova in una fase difficile a causa di un infortunio subito durante una partita contro il Liverpool. La sua situazione ha attirato l’attenzione dei media sportivi, mentre si attende di conoscere i tempi di recupero. Il giocatore è attualmente fuori dal campo e il club sta monitorando le sue condizioni.

Noa Lang non sta attraversando un bel periodo. L’attaccante, in prestito dal Napoli al Galatasaray, durante la partita contro il Liverpool, ha subito un infortunio. Durante il match, il calciatore ha rischiato di perdere il pollice della mano destra. Recentemente, si è operato. La situazione, comunque, non è ancora rientrata. Anzi, desta forte preoccupazione anche per il club partenopeo. Nel frattempo, l’olandese sta affrontando la convalescenza proprio a Napoli, dove ha ancora la sua abitazione. La moglie, infatti, spesso in questi mesi è tornata nella loro dimora campana. Secondo quanto riportato dal giornale “Il Mattino”, non è improbabile che al termine della stagione, l’attaccante rimanga al Napoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Noa Lang Napoli-Atalanta

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