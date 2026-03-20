Mara Venier verso l’addio a Domenica In l’annuncio e il toto-nomi | Chi può sostituirla

Mara Venier ha lasciato intendere che non sarà più alla guida di Domenica In a partire dal prossimo anno, suscitando discussioni tra i media e gli addetti ai lavori. La conduttrice ha lasciato trapelare questa decisione durante alcune dichiarazioni pubbliche, e il dibattito sui possibili sostituti si fa sempre più acceso. La sua uscita rappresenta un momento di svolta nel panorama televisivo italiano.

Mara Venier ha fatto intuire che non condurrà più Domenica In a partire dal prossimo anno, segnando di fatto la fine di un capitolo importante nella storia della televisione italiana. La notizia è emersa durante un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ascoltata all’interno del format Youtube Non è la Tv, dove la conduttrice ha parlato del suo futuro professionale e della possibile successione alla guida del programma di Rai1. Alla domanda sulla sua permanenza alla guida del contenitore domenicale, Mara Venier ha risposto senza giri di parole: “Ho sempre detto è l’ultima puntata e poi non è stato così”. Poi, con un tono più misurato, ha aggiunto: “Quest’anno non lo dico neanche, non ho detto niente, evidentemente ci sarà un perché”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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