Romelu Lukaku continuerà a rimanere lontano dal campo di gioco ancora per qualche tempo, poiché il suo rientro previsto con il Napoli è stato nuovamente posticipato. Le nuove informazioni indicano che il suo ritorno dovrebbe avvenire in una data successiva rispetto a quella precedentemente annunciata. La società e il giocatore non hanno ancora comunicato una tempistica definitiva, lasciando in sospeso i piani di ripresa.

Il ritorno di Romelu Lukaku a Napoli dovrà aspettare ancora. L’attaccante belga non rientrerà subito a Castel Volturno e, secondo gli ultimi aggiornamenti, tornerà a disposizione di Antonio Conte soltanto da lunedì 20 aprile. A riferirlo è Ciro Troise del Corriere della Sera, che sul proprio account X ha indicato una nuova data per il rientro del centravanti. Si allungano quindi ancora i tempi di una vicenda già molto delicata, sia sul piano fisico sia su quello interno al club. Fino a questo momento, le indiscrezioni parlavano di un ritorno in Italia nei giorni successivi alla trasferta di Parma. Adesso, invece, il calendario slitta ancora. Un segnale che conferma come Lukaku non sia ancora pienamente ristabilito dopo il problema fisico che ne ha limitato fortemente l’utilizzo in stagione.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku, slitta ancora il rientro: nuova data per il Napoli

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