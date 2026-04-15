Napoli Medjedovic travolge Altmaier e vince la Guerri Tennis Cup

Nel cuore del Tennis Club Napoli si è svolta la finale della Guerri Tennis Cup, dove Hamad Medjedovic ha sconfitto in finale Daniel Altmaier, il favorito del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria di Medjedovic, che ha dominato il match e si è aggiudicato il titolo. La competizione ha attirato numerosi appassionati e giocatori, offrendo un'occasione di grande spettacolo tennistico nella città.

Il campo del Tennis Club Napoli ospita il trionfo di Hamad Medjedovic, che conquista la Guerri Napoli Tennis Cup battendo in finale il primo favorito del torneo, Daniel Altmaier. Il giovane serbo da 22 anni chiude l’appuntamento Challenger 125 con un netto 6-2, 6-4, consolidando un percorso che lo vede protagonista assoluto della settimana partenopea. La prestazione del pupillo di Novak Djokovic è stata caratterizzata da una gestione magistrale della potenza e della tecnica. Fin dal terzo game del primo set, il giocatore ha ottenuto il break necessario per portarsi sul 2-1, aprendo poi la strada verso un vantaggio del 4-1 grazie a un secondo stacco decisivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, Medjedovic travolge Altmaier e vince la Guerri Tennis Cup Notizie correlate Napoli Tennis Cup 2026, trionfa Medjedovic: il serbo batte in finale AltmaierCon una grande prestazione sul campo D'Avalos gremito di pubblico, il classe 2003 batte in due set il numero 55 del mondo e succede a Kopriva... Leggi anche: Napoli Tennis Cup 2026, la finale sarà Altmaier-Medjedovic: finisce in semifinale il sogno per Bondioli Altri aggiornamenti Guerri Napoli Tennis Cup, finale Altmaier-Medjedovic: LIVE SuperTennis alle 16.30Il numero 1 del torneo, il tedesco Daniel Altmaier, contro il numero 5, il serbo Hamad Medjedovic. Sarà questa la finale della Guerri Napoli ... sport.tiscali.it Guerri Napoli Tennis Cup, la finale sarà tra Daniel Altmaier e Hamad MedjedovicIl numero 1 del torneo, il tedesco Daniel Altmaier, contro il numero 5, il serbo Hamad Medjedovic. Sarà questa la finale della Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger 125 Atp organizzato da Master ... corrieredellosport.it