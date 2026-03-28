Napoli Tennis Cup 2026 la finale sarà Altmaier-Medjedovic | finisce in semifinale il sogno per Bondioli

Nella finale della Napoli Tennis Cup 2026 si affronteranno Daniel Altmaier e Hamad Medjedovic. La semifinale ha visto uscire di scena Bondioli, che non è riuscito a qualificarsi per la fase conclusiva del torneo. L'evento si disputa sulla terra rossa del Tc Napoli e fa parte del circuito ATP Challenger 125 organizzato dalla Master Group Sport.

L'azzurro deve arrendersi al tedesco, testa di serie numero 1 del tabellone. Il serbo vince agevolmente l'altra semifinale contro l'ucraino Sachko. La coppia Paul-Vocel si aggiudica il torneo di doppio Saranno Daniel Altmaier e Hamad Medjedovic a contendersi in finale l'edizione 2026 della Guerri Napoli Tennis Cup, l'Atp Challenger 125 targato Master Group Sport in corso di svolgimento sulla terra rossa del Tc Napoli. Si ferma in semifinale, invece, la corsa dell'ultimo azzurro rimasto in gara, Federico Bondioli, costretto ad arrendersi in tre set nell'ultimo incontro del programma del sabato al cospetto del tedesco, numero uno del tabellone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli Tennis Cup 2026, la finale sarà Altmaier-Medjedovic: finisce in semifinale il sogno per Bondioli Articoli correlati Napoli Tennis Cup 2026, Bondioli vola in semifinale: si ferma la corsa di CinàIl 20enne ravennate rappresenterà i colori azzurri tra i magnifici quattro che si contenderanno il titolo. Leggi anche: WTA Doha 2026, Mboko e Sakkari in semifinale. Finisce sogno di Cocciaretto Tutti gli aggiornamenti su Napoli Tennis Cup Temi più discussi: Napoli Tennis Cup 2026, sorteggiato il tabellone: Altmaier testa di serie numero 1; Guerri Napoli Tennis Cup, al via Wawrinka e l'azzurro Vasamì; Napoli apre la stagione dei Challenger: conferme, ritorni e novità; Guerri Napoli Tennis Cup, via agli incontri del tabellone. Il 24 in campo Wawrinka e Altmaier, exploit di Tammaro. Napoli Tennis Cup 2026, Bondioli vola in semifinale: si ferma la corsa di CinàIl 20enne ravennate rappresenterà i colori azzurri tra i magnifici quattro che si contenderanno il titolo. Il palermitano deve arrendersi al terzo set contro l'ucraino Sachko. Prosegue spedita la marc ... napolitoday.it Napoli Tennis Cup 2026, avanzano i favoriti: saluta il torneo Lorenzo GiustinoAltmaier, Muller e Medjedovic volano ai quarti. Oltre al tennista napoletano, eliminati anche gli altri azzurri Caniato e Guerrieri ... napolitoday.it Prima semifinale Challenger della carriera per Federico Bondioli. L’azzurro ha sconfitto Michele Ribecai per 6-3 6-2 e sfiderà Daniel Atlmaier per un posto nell’ultimo atto a Napoli Napoli Tennis Cup #SpazioTennis #tennis #Bondioli - facebook.com facebook Federico #Bondioli illumina la Guerri Napoli Tennis Cup: Michele #Ribecai sconfitto nel derby italiano x.com