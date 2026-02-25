Napoli Conte recupera un altro giocatore per la prossima partita

Dopo oltre tre mesi di stop forzato, Zambo Anguissa vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Il centrocampista del Napoli ha completato il percorso di recupero dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo a lungo, ritrovando continuità negli allenamenti e buone sensazioni dal punto di vista fisico. Il lavoro svolto nelle ultime settimane a Castel Volturno ha dato risposte incoraggianti, permettendo allo staff tecnico di valutare positivamente il suo rientro graduale. Anguissa non è ancora pronto per partire dal primo minuto, ma il suo nome comparirà già tra i convocati per la prossima sfida di campionato. Nella gara contro l’Hellas Verona, il camerunense siederà in panchina, pronto a tornare ad assaporare l’atmosfera partita e a dare il suo contributo qualora ce ne fosse bisogno. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, Antonio Conte perde un altro titolare per la prossima partita di campionatoAntonio Conte continua a fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni che sta complicando il lavoro quotidiano a Castel Volturno.

Napoli-Juventus 2-1, Conte nel post partita: «Ragazzi fantastici. Chi recupera dagli infortuni? Nessuno»Un Napoli bello e concreto quello che è sceso in campo e ha vinto contro la Juventus dell'ex Luciano Spalletti.

ANTONIO CONTE INTERVISTA POST GENOA NAPOLI:NON ABBIAMO GIOCATORI, DOBBIAMO ESSERE SERI...

