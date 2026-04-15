Il confronto tra Napoli e Lazio si svolge ancora una volta allo stadio Maradona, che registra il secondo sold-out consecutivo dopo l'incontro con il Milan. Tutti i biglietti disponibili su Ticketone sono stati venduti, garantendo il tutto esaurito anche per la partita contro i biancocelesti. La capienza dello stadio si conferma piena, confermando l'interesse dei tifosi per questa sfida.

Napoli-Lazio registra il secondo sold-out consecutivo al Maradona dopo il Milan. I biglietti su Ticketone sono esauriti e gli azzurri confermano il pienone anche per il match contro i biancocelesti. Napoli-Lazio, tutto esaurito: tifosi presenti. La vendita dei biglietti per Napoli-Lazio segue lo stesso copione della sfida contro il Milan. Non rimangono posti disponibili sulla piattaforma Ticketone, dove era stata aperta la prevendita a partire dalle 12:00 di mercoledì 1 aprile 2026. Gli azzurri mantengono l’afflusso massimo al Maradona, trascinati dall’entusiasmo che caratterizza questa fase della stagione. Coreografia tifosi del Napoli durante la sfida al Milan.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lazio, il Maradona si riempie ancora: numeri incredibili!

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