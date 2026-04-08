Nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 aprile, la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà Quattrozampeinfiera 2026, evento dedicato agli animali domestici. I padiglioni 5 e 6 saranno teatro di questa manifestazione pet-friendly, considerata tra le più importanti in Italia. La manifestazione prevede esposizioni, attività e iniziative rivolte a cani e gatti, attirando numerosi appassionati e proprietari di animali.

Tempo di lettura: 3 minuti Questo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 aprile, la Mostra d’Oltremare di Napoli, nei padiglioni 5 e 6, ospita Quattrozampeinfiera 2026, l’evento pet-friendly più atteso in Italia. Due giorni dedicati a cani, gatti e ai loro umani, tra attività, incontri, novità e momenti di intrattenimento pensati per tutta la famiglia. Il programma è ricco di esperienze per ogni livello. Tra le attività più apprezzate il Mantrailing, disciplina che valorizza le capacità olfattive del cane e l’ Obedience, utile a sviluppare collaborazione e controllo. Spazio anche alla Rally O, educazione di base e condotta al guinzaglio, senza dimenticare l’ Acquadog per i cani che amano l’acqua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli si riempie di cani e gatti: arriva Quattrozampeinfiera 2026

Quattrozampeinfiera, ad aprile alla Mostra d’Oltremare due giorni dedicati a cani e gattiCani, gatti e proprietari pronti a invadere la Mostra d’Oltremare per un fine settimana interamente dedicato al mondo animale.

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