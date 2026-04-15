Nella serata di martedì 14 aprile, un gruppo di cittadini ha deciso di intervenire nel decoro urbano di Napoli, concentrandosi su Via Girolamo Santacroce. Hanno scelto di tornare a dipingere alcuni spazi pubblici, cercando di rinnovare l’aspetto della strada. L’azione è stata compiuta senza autorizzazioni ufficiali e ha attirato l’attenzione di passanti e residenti. La vicenda si inserisce in un contesto di tentativi di riqualificazione spontanea della zona.

Nella serata di martedì 14 aprile, un piccolo gruppo di cittadini ha scelto di intervenire direttamente sul decoro urbano di Napoli, concentrandosi su Via Girolamo Santacroce. L’iniziativa, che ha il coinvolgimento di Luca Abete insieme a Mr White e altri due volontari, si è focalizzata sul ripristino estetico dei dissuasori anti-sosta della zona, precedentemente segnati dall’incuria e dal passare del tempo. L’azione di riqualificazione urbana tra protesta e cura del dettaglio. L’intervento non è stato un semplice atto di manutenzione, ma una forma di contestazione attiva contro il degrado che colpisce le strade partenopee. Il lavoro svolto dai tre volontari ha riguardato la pulizia e la tinteggiatura dei paletti in Via Girolamo Santacroce, che ora risultano completamente rinnovati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, il gesto che sfida il degrado: tornano i colori in strada

Simeone consola Raphinha, il bel gesto del Cholo oltre i colori: rispetto e sportivitàSimeone consola Raphinha dopo il 3-0 del Barcellona, un gesto di grande sportività dopo una semifinale di Copa del Rey carica di tensione.

Ex Benfra: la catena rotta e il degrado tornano a ModenaIl sottopasso ex Benfra a Modena è tornato ad essere una zona di non-governo, dove bivacchi e incuria hanno ripreso il sopravvento nonostante le...