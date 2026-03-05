Ex Benfra | la catena rotta e il degrado tornano a Modena

Il sottopasso ex Benfra a Modena è di nuovo teatro di degrado e abbandono, con bivacchi e incuria che si sono riproposti nonostante le promesse dell’amministrazione di intervenire. La zona, un tempo sotto controllo, si presenta ora in condizioni di totale trascuratezza, evidenziando un ritorno alla situazione precedente. La situazione si ripropone senza interventi o miglioramenti evidenti.

Il sottopasso ex Benfra a Modena è tornato ad essere una zona di non-governo, dove bivacchi e incuria hanno ripreso il sopravvento nonostante le promesse dell'amministrazione. Sebbene fosse stata annunciata una chiusura notturna per contrastare il degrado, la recinzione è stata forzata, rendendo l'accesso in ogni momento della giornata. La situazione si è aggravata nel corso delle ultime settimane, trasformando un punto strategico del quartiere Crocetta in un luogo privo di controllo effettivo. Mentre l'assessora Camporota aveva promesso interventi specifici sei mesi fa, i residenti segnalano ancora oggi presenza di sporcizia, movimenti sospetti e assenza totale di pattuglie della polizia locale durante le ore notturne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

