Napoli 247 milioni per una sola coppa | De Laurentiis riflette Conte rischia

Da napolipiu.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha speso 247 milioni di euro nel mercato per portare a casa una sola coppa, la Supercoppa. De Laurentiis sta pensando seriamente al futuro, mentre Conte si trova sotto pressione e rischia di perdere il posto. La società ha puntato tutto, ma il risultato finora non sembra ripagare gli investimenti.

"> Un mercato da 247 milioni per vincere soltanto la Supercoppa e restare aggrappati alla qualificazione in Champions League. È questo il punto di partenza dell’analisi firmata da Raffaele Auriemma su Tuttosport, che fotografa il momento delicato vissuto dal Napoli tra riflessioni societarie e tensioni sportive. Come evidenzia Raffaele Auriemma su Tuttosport, l’eliminazione dalla Champions e dalla Coppa Italia, unita allo scudetto ormai sfumato, ha acceso i riflettori su una gestione che nelle segrete stanze del club viene considerata troppo onerosa per essere sostenuta nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

napoli 247 milioni per una sola coppa de laurentiis riflette conte rischia

© Napolipiu.com - Napoli, 247 milioni per una sola coppa: De Laurentiis riflette, Conte rischia

Approfondimenti su Napoli Coppa

Napoli, pioggia di milioni in arrivo: De Laurentiis e Conte gongolano

Napoli fuori dalla Coppa, la proposta di Aurelio De Laurentiis ad Antonio Conte

Il Napoli esce dalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro il Como.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Coppa

Argomenti discussi: Napoli, 247 milioni per una sola coppa: De Laurentiis riflette, Conte rischia.

napoli 247 milioni perNapoli, 247 milioni per una sola coppa: De Laurentiis riflette, Conte rischiaUn mercato da 247 milioni per vincere soltanto la Supercoppa e restare aggrappati alla qualificazione in Champions League. È questo il punto di partenza dell’analisi firmata da Raffaele Auriemma su ... napolipiu.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.