Napoli 247 milioni per una sola coppa | De Laurentiis riflette Conte rischia

Il Napoli ha speso 247 milioni di euro nel mercato per portare a casa una sola coppa, la Supercoppa. De Laurentiis sta pensando seriamente al futuro, mentre Conte si trova sotto pressione e rischia di perdere il posto. La società ha puntato tutto, ma il risultato finora non sembra ripagare gli investimenti.

Un mercato da 247 milioni per vincere soltanto la Supercoppa e restare aggrappati alla qualificazione in Champions League. È questo il punto di partenza dell'analisi firmata da Raffaele Auriemma su Tuttosport, che fotografa il momento delicato vissuto dal Napoli tra riflessioni societarie e tensioni sportive. Come evidenzia Raffaele Auriemma su Tuttosport, l'eliminazione dalla Champions e dalla Coppa Italia, unita allo scudetto ormai sfumato, ha acceso i riflettori su una gestione che nelle segrete stanze del club viene considerata troppo onerosa per essere sostenuta nel lungo periodo.

