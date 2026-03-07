Napoli le parole profetiche di Maurizio Sarri su due calciatori ad oltre un anno di distanza

A oltre un anno dalle dichiarazioni, Maurizio Sarri torna a parlare di due calciatori di Napoli, ricordando le sue parole pronunciate in passato. Le sue affermazioni sono state spesso espresse subito dopo le partite, nel vivo delle emozioni. Ora, con il tempo passato, le sue osservazioni vengono ricordate e riproposte, suscitando interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

Le parole pronunciate spesso a caldo, nel mondo del calcio, rischiano di perdersi nel rumore del momento. Alcune, però, col passare del tempo assumono un peso diverso, quasi profetico. È il caso di quanto disse Maurizio Sarri poco più di un anno fa, intervenendo ai microfoni del giornalista Alfredo Pedullà, parlando di due acquisti che in quel momento avevano fatto meno rumore mediatico del previsto. L’ex allenatore del Napoli non ebbe dubbi: “McTominay è tanta roba, ma anche Gilmour. Il Napoli ha una squadra fortissima”. Una frase semplice, quasi buttata lì, ma che oggi appare incredibilmente lungimirante. All’epoca, infatti, gli arrivi di Scott McTominay e Billy Gilmour nell’estate del 2024 non avevano scatenato l’entusiasmo mediatico riservato ad altri colpi di mercato. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

