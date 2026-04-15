Falso in bilancio processo a De Laurentiis | ecco perché rischia di tornare davanti al Gup

Un procedimento giudiziario riguarda un presunto reato di falso in bilancio legato alle gestioni finanziarie di tre anni di una squadra di calcio. L'eventuale rinvio a giudizio potrebbe portare a un nuovo procedimento davanti al Gup, che dovrà valutare le accuse e le prove presentate. La vicenda riguarda le attività di un dirigente sportivo coinvolto nelle indagini relative alle pratiche contabili del club.

Rischia di ripartire dal Gup (Giudice dell'Udienza Preliminare) Aurelio De Laurentiis per il procedimento sul presunto reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021 del Napoli. Oltre al presidente del club sono imputati anche la società calcistica e Andrea Chiavelli. Nel.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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