Oltre 2mila detenuti in pochi metri | Il carcere di Poggioreale è una vergogna europea

A Poggioreale, oltre 2.000 detenuti condividono spazi ristretti in un carcere considerato da molti una vergogna europea. Le strutture sono state criticate per la mancanza di condizioni umane, con commenti che sottolineano come la dignità umana venga spesso calpestata. La questione riguarda sia le norme costituzionali sia i principi religiosi, entrambi richiedono rispetto per la persona.

“Costituzione e religione parlano entrambe della dignità dell'uomo e queste carceri non garantiscono nessuna dignità”. Parole di don Tonino Palmese, responsabile di Libera Campania e garante napoletano dei diritti dei detenuti. L'occasione è la manifestazione indetta oggi, 10 marzo, dalle associazioni contro le condizioni di chi è in carcere, in particolare nei penitenziari di Napoli. Decine di persone si sono riunite davanti al carcere di Poggioreale. “In questo penitenziario - afferma Samuele Ciambriello, garante campano e ideatore della manifestazione - ci sono oltre 2.200 detenuti (il massimo sarebbe 1.600, ndr). È una vergogna europea. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

