Agenda Sud | fondi europei per contrastare dispersione e divari nel Mezzogiorno

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la fase di adesione al piano “Agenda Sud”, un programma di interventi rivolto alle scuole del Mezzogiorno per rafforzare le competenze di base degli studenti e contrastare la dispersione scolastica. L’iniziativa rientra nel Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, finanziato dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e cofinanziato dall’Unione europea. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

