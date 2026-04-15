A Napoli, sono stati eseguiti 13 arresti in un’operazione che ha smantellato un sistema di consegna della droga a domicilio gestito da un clan locale. L’indagine ha portato alla scoperta di un’attività organizzata con consegne disponibili 24 ore su 24, coinvolgendo diversi soggetti identificati come parte di questa rete illegale. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il trasporto.

NAPOLI, 15 APRILE 2026 – Sistema di consegna della droga a domicilio attivo H24 e organizzato come un vero servizio delivery: è quanto scoperto dai carabinieri di Napoli-Poggioreale nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia che ha portato a 13 arresti tra carcere e domiciliari. I militari hanno eseguito sei misure cautelari in carcere e sette agli arresti domiciliari su disposizione del gip, su richiesta della Procura di Napoli. Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’inchiesta, relativa agli anni 2022 e 2023, è partita dal sequestro di appunti manoscritti trovati nell’abitazione di uno storico affiliato al clan Contini, nei quali erano annotate nel dettaglio le attività criminali del gruppo.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Napoli, 13 arresti per il delivery della droga del clan Contini

Napoli: clan Contini. La droga si muove nelle strade grazie al delivery: 13 arresti

Scoperto il ‘delivery’ della droga del clan Contini, 13 arresti a NapoliTempo di lettura: 2 minutiConsegnavano la droga direttamente a casa grazie al collaudato sistema del delivery, i pusher a stipendio fisso del clan...

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