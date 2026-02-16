Decreto Flussi 2026 parte il click day per i lavoratori subordinati non stagionali | ecco come inviare le domande

Oggi inizia il click day per i lavoratori subordinati non stagionali, dopo che il Ministero ha aperto ufficialmente le iscrizioni per il 2026. La procedura permette di presentare le domande online, con una piattaforma che si è caricata di richieste già nelle prime ore. Le aziende interessate devono completare la compilazione entro il termine stabilito, rispettando le scadenze indicate sul sito ufficiale. Questo passaggio consente di ottenere i permessi necessari per entrare e lavorare in Italia nel prossimo anno.

Scatta oggi il click day per l'invio delle domande di ingresso in Italia dei lavoratori subordinati non stagionali, previsto dal Decreto Flussi 2026. Tutte le opzioni devono essere eseguite dai datori di lavoro attraverso la piattaforma telematica del Ministero dell'Interno.