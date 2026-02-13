Sud in pericolo | Cirillo chiede un piano nazionale per il dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, si è rivolto alla città di Niscemi, in Sicilia, per chiedere un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico. Cirillo ha sottolineato come il Sud sia in pericolo e abbia bisogno di interventi coordinati e più efficaci. La sua richiesta mira a creare una regia centrale che gestisca le risorse e le strategie per mettere in sicurezza il territorio e prevenire future emergenze.

Niscemi chiama all’unità: Cirillo chiede una regia nazionale per il Sud in pericolo. Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha lanciato un appello a Niscemi, in Sicilia, per una strategia nazionale condivisa contro il dissesto idrogeologico, evidenziando la vulnerabilità del Sud e la necessità di interventi coordinati. L’incontro, avvenuto il 12 febbraio 2026, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali da diverse regioni italiane, con l’obiettivo di trasformare l’emergenza in soluzioni strutturali. Un Sud fragile: l’urgenza di un intervento nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Niscemi Italia Dissesto idrogeologico: al via gli interventi di messa in sicurezza a Piano Stoppa, Misilmeri La Regione Siciliana ha dato il via ai lavori di messa in sicurezza a Piano Stoppa, a Misilmeri. “La sicurezza del territorio non può più aspettare. Servono interventi immediati contro il dissesto idrogeologico”

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.