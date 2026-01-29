Frana Caltanissetta | ’Urge un piano nazionale straordinario contro il dissesto idrogeologico

Una frana si è abbattuta a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, causando danni e evacuazioni. Le autorità stanno valutando la portata del fenomeno e chiedono un intervento urgente. Intanto, Ance Brindisi si unisce alla solidarietà, sottolineando la necessità di un piano nazionale straordinario contro il dissesto idrogeologico. La paura cresce tra i residenti, che chiedono risposte concrete per evitare che simili tragedie si ripetano.

Ance Brindisi esprime profonda vicinanza e solidarietà ai colleghi di Caltanissetta e alle comunità dei territori coinvolti dalla grave situazione determinatasi a Niscemi Troppo spesso le opere pubbliche e le infrastrutture vengono realizzate o autorizzate senza un’adeguata valutazione dei rischi idrogeologici. È indispensabile che le Pubbliche Amministrazioni, in stretto coordinamento con la Protezione civile, si facciano carico di una mappatura puntuale delle diverse tipologie e dei livelli di rischio presenti sul territorio, dalla quale devono necessariamente partire — e di cui devono tenere conto — gli strumenti di pianificazione urbanistica e di governo del territorio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Frana Caltanissetta

La frana a Niscemi riaccende le polemiche sulla gestione del rischio idrogeologico in Sicilia.

La frana a Niscemi, in Sicilia, ha riacceso i riflettori sul dissesto idrogeologico in Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Frana Caltanissetta

