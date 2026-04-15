Musso boccia le accuse di ‘furto’ | Una follia dopo il passaggio dell’Atletico in semifinale

Juan Musso ha commentato le recenti accuse di furto rivolte a lui da Raphinha, definendole una follia. La polemica nasce dopo la qualificazione dell’Atletico Madrid alle semifinali, che ha coinvolto anche Musso, portiere della squadra avversaria. La questione ha attirato l’attenzione sui social e tra gli appassionati, con Musso che ha deciso di rispondere pubblicamente alle affermazioni del giocatore brasiliano.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Juan Musso, portiere dell’Atletico de Madrid, si è recentemente trovato al centro di polemiche dopo le dichiarazioni di Raphinha, attaccante del Barcellona. In un’intervista, Raphinha aveva definito ‘furto’ il passaggio del turno dell’Atletico de Madrid in Champions League, insinuando che gli arbitri avessero favorito la squadra madrilena. Musso ha risposto con vigore, dichiarando che tali affermazioni sono “pazzesche” e che il Barcellona dovrebbe imparare a perdere con dignità. La presenza di Musso tra i pali è stata determinante per il successo dell’Atletico de Madrid.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Musso boccia le accuse di ‘furto’: “Una follia” dopo il passaggio dell’Atletico in semifinale. Notizie correlate Pubill prende il pallone con le mani sul tocco di Musso in Barça-Atletico: per arbitro e VAR non è rigoreIn Barcellona-Atletico Madrid esplode il caso del tocco di mano di Pubill dopo il passaggio di Musso. Leggi anche: Atletico-Barcellona, le pagelle: Musso mani d'oro, 8. Lewa non si vede mai, 5