Pubill prende il pallone con le mani sul tocco di Musso in Barça-Atletico | per arbitro e VAR non è rigore

Durante la partita tra Barcellona e Atletico Madrid, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: Pubill ha preso il pallone con le mani dopo un passaggio di Musso. L’arbitro e il VAR hanno giudicato che non si trattava di un calcio di rigore. La decisione ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli analisti, ma ufficialmente non ci sono state altre interpretazioni del fallo.

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