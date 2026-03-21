Al Teatro Rossi di Macerata si sono svolte le Audizioni Live di Musicultura 2026, che hanno portato alla selezione dei 16 finalisti del concorso. La manifestazione, dedicata alla scoperta di nuovi talenti musicali, ha visto la partecipazione di numerosi artisti emergenti che si sono esibiti davanti a una giuria. La fase finale si svolgerà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di individuare i vincitori del premio.

Il Teatro Rossi di Macerata ospita il rush finale delle Audizioni Live per selezionare i 16 finalisti di Musicultura 2026. Sei artisti alla volta si esibiscono davanti a una giuria guidata da Ezio Nannipieri e a un pubblico attento, in un’atmosfera che mescola tensione competitiva e calore umano. Giavitto, proveniente da Udine, ha già ottenuto il riconoscimento del Premio del Pubblico Banca Macerata nella penultima serata. Il premio è stato consegnato da Rodolfo Zucchini, consigliere della banca, e dal vicesindaco Francesca d’Alessandro, sottolineando come il festival sia un laboratorio vitale per la crescita dei giovani talenti marchigiani. L’ecosistema culturale di Macerata: tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musicultura 2026: 16 finalisti, il premio al talento

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