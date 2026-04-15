Musica giochi e inclusione | tutto pronto per la ‘Festa di primavera’ a sostegno della fondazione Imoletta

Sabato 18, a partire dalle 15, si terrà presso Villa Imoletta a Quartesana la ‘Festa di primavera’, un evento dedicato a musica, giochi e inclusione. La manifestazione si svolgerà nel suggestivo parco della villa e prevede un pomeriggio di intrattenimento aperto a tutta la comunità. L’iniziativa è organizzata per raccogliere fondi a sostegno della fondazione Imoletta.

Un caleidoscopio di suoni e colori, a valorizzare una location suggestiva come Villa Imoletta e il suo parco a Quartesana, pronta ad accogliere i cittadini per un pomeriggio di festa e musica, che si svolgerà sabato 18 dalle 15.30 fino a sera. L'iniziativa, intitolata ‘Festa di primavera’, sarà.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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