Il Lions Club di Fasano ha organizzato un incontro dedicato alla consapevolezza sull'autismo, previsto per mercoledì 1 aprile alle 16:30 presso la biblioteca di comunità “Ignazio Ciaia”. L'evento si propone di sensibilizzare i presenti sulle tematiche legate all’autismo e di promuovere un atteggiamento di rispetto e inclusione nei confronti di chi vive questa condizione.

Si terrà mercoledì 1 aprile presso la biblioteca di comunità "Ignazio Ciaia". Non solo esperti, anche la testimonianza di chi ha fondato un laboratorio terapeutico abilitativo Offrirà la sua testimonianza anche Giuseppe Primicerio, fondatore del progetto “Orecchiette, la pasta che vorrei”, un laboratorio terapeutico abilitativo dove giovani e adulti con autismo imparano a produrre orecchiette e altri formati di pasta fresca. Ci sarà anche il giovane musicista Carlo De Liso che interpreterà al pianoforte alcuni brani di musica classica. BrindisiReport è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - "Consapevolezza sull'autismo": l'incontro promosso dal Lions Club

Articoli correlati

Una camminata insieme per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismoIl 2 aprile prossimo, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Nucleo funzionale autismo della Sc Neuropsichiatria...

Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: a Bagheria animazione, sport e musicaL'iniziativa, in programma c, è aperta alla cittadinanza, alle scuole e alle famiglie, con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’inclusione, la...

Approfondimenti e contenuti su Lions Club

Temi più discussi: Il Lions Club Fasano promuove un Incontro per la consapevolezza sull’autismo; I toni del blu: evento per la Giornata mondiale della consapevolezza dello spettro autistico; Formia: In cammino per l’autismo, passi di consapevolezza. Una comunità più inclusiva; A Voghera si proietta il film documentario Life, Animated, seguito da una merenda solidale.

Autismo: il Lions Club Fasano promuove un incontro sulla cultura dell’inclusioneFasano - Il Lions Club Fasano, mercoledì 1° aprile, alle ore 16,30, nella biblioteca di comunità Ignazio Ciaia di Fasano presenterà un ... osservatoriooggi.it

Consapevolezza sull'autismo, Fucecchio tra le tappe del Sentiero BluMartedì 31 marzo l'iniziativa arriverà in piazza Montanelli, accolta dall'amministrazione comunale e dalle scuole ... nove.firenze.it

Sport e inclusione, il Lions Club X Circoscrizione incontrano gli studenti di Scienze Motorie e del liceo Leonardo Protagonisti della giornata sono stati gli atleti paralimpici dei territori di Agrigento e Palermo... - facebook.com facebook

Il Lions Club Ancona Host compie 70 anni e guarda alla sfida della Capitale della cultura x.com