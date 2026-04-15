Mercoledì 15 aprile 2026, alle 19:30, il Circolo Artistico di Palermo ospiterà un concerto di Guendalina Consoli che metterà in risalto la figura femminile attraverso l’interpretazione al pianoforte. L’evento combina musica e sapori, offrendo un momento di cultura e relax nel cuore della città. La serata si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla musica classica e all’arte femminile.

Il Circolo Artistico di Palermo ospiterà mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 19:30, un evento che mette al centro la figura femminile attraverso l’interpretazione pianistica di Guendalina Consoli. Lo spettacolo, intitolato Gocce di Romanticismo, propone un viaggio tra musica e narrazione volto a esplorare le radici della cultura romantica. L’estetica del suono tra ricerca accademica e tradizione culinaria. La serata si preannuncia come un momento di profonda introspezione sonora, dove la sensibilità della pianista sarà protagonista assoluta. Guendalina Consoli, la cui carriera è stata forgiata da intensi periodi di studio e da rilevanti esperienze concertistiche sia sul suolo italiano che all’estero, guiderà il pubblico attraverso un repertorio che spazia dai nomi di Chopin e Liszt fino alle composizioni di Brahms e Debussy.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e sapori a Palermo: il viaggio romantico di Guendalina Consoli

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