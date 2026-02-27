Sanremo oltre la musica | il viaggio nei sapori autentici della Riviera dei Fiori

A Sanremo, durante il Festival, oltre alle esibizioni musicali, si svolge anche un’altra scena fatta di botteghe, mercati e ristoranti. Le vie della città ospitano ogni anno un insieme di sapori autentici legati alla tradizione ligure, con pesce fresco, olivi e piatti tipici di piccoli borghi. Questo universo gastronomico si intreccia con l’atmosfera del festival, offrendo un’esperienza parallela a quella delle esibizioni sul palco.

Mentre i riflettori del Festival illuminano il Teatro Ariston, nelle strade e nelle botteghe di Sanremo si consuma ogni anno uno spettacolo parallelo, più antico e silenzioso: quello di una cucina ligure di confine che parla di pescatori, ulivi centenari e borghi arroccati sulle Alpi. Un patrimonio gastronomico che merita una storia tutta sua. C’è un momento, a Sanremo, in cui la folla dei fan si dirada e la città torna a respirare il proprio ritmo. Succede all’alba, quando i pescatori rientrano al porto con le cassette colme di gamberi rossi, quell’oro rosato delle acque liguri che rappresenta forse il prodotto ittico più identitario della zona. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

