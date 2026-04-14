Gocce di Romanticismo | al Circolo Artistico in scena Guendalina Consoli
Al Circolo Artistico di Palermo si terrà una serata dedicata alla voce femminile, alla memoria e al racconto. L’evento si intitola
Il prossimo appuntamento al Circolo Artistico di Palermo si preannuncia come una serata speciale dedicata alla voce femminile, alla memoria e al racconto. Mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 19:30, in scena Guendalina Consoli con lo spettacolo “Gocce di Romanticismo”: un percorso musicale e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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