Otto musicisti provenienti dal varesotto si stanno preparando a portare il loro progetto tra i banchi dell’usato a Cocquio Trevisago. La loro iniziativa combina musica e impegno civile, creando un collegamento diretto con il territorio locale. Il gruppo mira a coinvolgere la comunità attraverso un’esperienza che unisce arte e consapevolezza sociale, senza perdersi in discorsi astratti o deduzioni.

Otto musicisti del varesotto si preparano a portare la loro visione artistica tra i banchi dell’usato di Cocquio Trevisago, con un progetto che fonde musica, impegno civile e una profonda connessione con il territorio. La Societate, formazione nata a Varese, ha recentemente condiviso le proprie riflessioni durante l’intervista concessa al podcast Chi l’avrebbe mai detto? di Radio Materia, dove i componenti Mauro, Silvio ed Emanuele hanno illustrato la filosofia che guida il collettivo da oltre dieci anni. Un modello democratico tra note e radici naturali. La struttura interna del gruppo riflette una gestione collettiva delle idee, dove ogni contributo musicale viene integrato in un processo creativo che richiede un impegno costante e un grande dispendio di energie, ma che i membri considerano fondamentale per la propria identità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e natura: la sfida sociale degli 8 musicisti a Cocquio

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