Musica e natura | la sfida sociale degli 8 musicisti a Cocquio

Da ameve.eu 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto musicisti provenienti dal varesotto si stanno preparando a portare il loro progetto tra i banchi dell’usato a Cocquio Trevisago. La loro iniziativa combina musica e impegno civile, creando un collegamento diretto con il territorio locale. Il gruppo mira a coinvolgere la comunità attraverso un’esperienza che unisce arte e consapevolezza sociale, senza perdersi in discorsi astratti o deduzioni.

Otto musicisti del varesotto si preparano a portare la loro visione artistica tra i banchi dell’usato di Cocquio Trevisago, con un progetto che fonde musica, impegno civile e una profonda connessione con il territorio. La Societate, formazione nata a Varese, ha recentemente condiviso le proprie riflessioni durante l’intervista concessa al podcast Chi l’avrebbe mai detto? di Radio Materia, dove i componenti Mauro, Silvio ed Emanuele hanno illustrato la filosofia che guida il collettivo da oltre dieci anni. Un modello democratico tra note e radici naturali. La struttura interna del gruppo riflette una gestione collettiva delle idee, dove ogni contributo musicale viene integrato in un processo creativo che richiede un impegno costante e un grande dispendio di energie, ma che i membri considerano fondamentale per la propria identità.🔗 Leggi su Ameve.eu

musica e natura la sfida sociale degli 8 musicisti a cocquio
© Ameve.eu - Musica e natura: la sfida sociale degli 8 musicisti a Cocquio

Notizie correlate

Medici musicisti in concerto a Trebaseleghe: “La musica e il risveglio della natura”Medici di professione, musicisti per vocazione: a Trebaseleghe un originale appuntamento culturale che coniuga arte e impegno sociale.

Rubiera (RE): “Avere una brutta natura”, il varietà di Salvatori sfida il presente tra musica e riflessione.Gioia Salvatori porta in scena al Teatro Herberia di Rubiera (Reggio Emilia) uno spettacolo definito un “varietà tutto storto”, intitolato “Avere una...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La musica della natura parla a tutti: umani e animali condividono lo stesso gusto; Natura, musica e divertimento protagonisti alla Festa di Primavera di Quistello (Mn); Parole, suoni e natura. Venerdì a Fonzaso il libro di Lara Garlet L’Abbraccio; Puglia, Pasquetta tra arte musica e natura nel segno del bel tempo. Le previsioni.

musica e natura laCanzoni Sparse, la musica incontra la natura agli Orti di San Pietro di SassariNon un palco unico, ma tanti spazi nel verde degli Orti di San Pietro a Sassari. Si intitola Canzoni sparse l'evento che dalle 10.30 alle 21.30 è dedicato alla canzone d’autore immersa nella natura, ... unionesarda.it

musica e natura laIschia celebra La Mortella tra musica e memoria di Lady WaltonRiaprono, dopo lo stop invernale, nel segno della memoria, della natura e della musica i Giardini La Mortella ad Ischia, tra i complessi botanici più affascinanti del Mediterraneo, che nel 2026 celebr ... ansa.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.