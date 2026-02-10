Rubiera RE | Avere una brutta natura il varietà di Salvatori sfida il presente tra musica e riflessione

Questa sera al Teatro Herberia di Rubiera, Gioia Salvatori presenta “Avere una brutta natura”. Lo spettacolo è un “varietà tutto storto” che mescola musica e riflessione, sfidando il presente con un taglio originale. La scena si anima con un mix di canzoni e parole che invitano lo spettatore a pensare, senza perdere il sorriso.

Gioia Salvatori porta in scena al Teatro Herberia di Rubiera (Reggio Emilia) uno spettacolo definito un "varietà tutto storto", intitolato "Avere una brutta natura". Lo spettacolo, in programma per questa sera, 10 febbraio 2026, è un viaggio intorno al malcostume dello stare al mondo e si propone di ripensare la forma del varietà classico, introducendo elementi di sabotaggio e critica al presente. Rubiera, una località in provincia di Reggio Emilia, si prepara ad accogliere la nuova produzione de La Corte Ospitale con Cranpi, un'iniziativa che punta a rivisitare il concetto di intrattenimento. Lo spettacolo di Gioia Salvatori non si limita a offrire una serata di svago, ma si propone come una riflessione sulla condizione umana e sulle difficoltà di navigare in un mondo veloce e spesso superficiale.

