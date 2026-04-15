Musica barocca protagonista al castello di Novara
Domenica 19 aprile alle 17 si terrà un concerto di musica barocca nella sala delle vetrate del castello di Novara. L’evento fa parte di
Le note del Seicento e Settecento tornano a risuonare tra le mura del castello di Novara. Domenica 19 aprile, alle 17, la sala delle vetrate ospita un nuovo appuntamento di "Musica in centro", la rassegna curata dal dipartimento di musica antica del Conservatorio Cantelli che porta i concerti nei.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Novara, la musica barocca protagonista del nuovo Concerto del Sabato del CantelliSabato 11 aprile tornano i Concerti del Sabato al Conservatorio Cantelli di Novara.
Leggi anche: La magia della musica barocca al Teatro Ricciardi
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: L’Accademia Bizantina torna al Lingotto con un programma all’insegna del grande repertorio barocco; Suoni d’Acqua 2026: a Chioggia il concerto Viaggio nel Barocco europeo; Al via l’edizione 2026 del Festival di Pasqua, dal 12 Aprile al 30 Maggio; Rueglio, giovani talenti incantano la chiesa: la musica barocca conquista il pubblico.
Rueglio, giovani talenti incantano la chiesa: la musica barocca conquista il pubblicoDebutti, emozioni e riflessione sulla guerra: successo per il concerto degli allievi del Liceo Musicale di Rivarolo ... giornalelavoce.it
Stagione di Ensemble Locatelli, al Donizetti in scena la Stravaganza baroccaDopo il successo dell’inaugurazione, prosegue la Stagione 2026 di Ensemble Locatelli con il secondo appuntamento, Concerti stravaganti, in programma domenica 19 aprile alle 11 al Ridotto Gavazzeni d ... bergamonews.it
«Valutare il commissariamento dell'Academia di musica barocca» - facebook.com facebook