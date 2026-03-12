La magia della musica barocca al Teatro Ricciardi

Venerdì 13 marzo alle 20:30 al Teatro Ricciardi di Capua si terrà il concerto intitolato “Festival Barocco. Un abbraccio di virtuose note d’altri tempi”. L’evento presenta musica barocca eseguita da interpreti specializzati, offrendo un’interpretazione delle composizioni dell’epoca. L’ingresso è previsto per il pubblico interessato a scoprire le sonorità di quel periodo.

“Festival Barocco. Un abbraccio di virtuose note d’altri tempi” è il titolo dell'evento in programma venerdì 13 marzo alle ore 20:30 al Teatro Ricciardi di Capua. Il pubblico potrà farsi avvolgere dalla magia della musica barocca: un viaggio sonoro elegante e senza tempo, capace di emozionare e sorprendere ad ogni nota. Sarà questo il quarto evento dedicato alla musica sinfonica. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica e per chi desidera vivere un’esperienza raffinata, intensa e ricca di suggestioni. Come una macchina del tempo, il Teatro Ricciardi si trasformerà in un autentico teatro di corte dell’epoca barocca. 🔗 Leggi su Casertanews.it

