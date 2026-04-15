Nella notte di mercoledì 15 aprile, il quartiere di Porta Romana ad Ascoli Piceno è stato interessato da una frana che ha provocato il crollo di un muro e ha schiacciato un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Le piogge intense che si sono abbattute nella zona hanno contribuito alla rottura strutturale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area.

Un crollo strutturale ha colpito il quartiere di Porta Romana ad Ascoli Piceno nelle prime ore di questo mercoledì 15 aprile, causato dalle intense precipitazioni che hanno flagellato la zona durante la notte. Il muro in pietra situato accanto alla Chiesa del Santissimo Crocifisso dell’Icona è venuto giù, travolgendo un veicolo parcheggiato nel piazzale sottostante. Fortunatamente, l’auto era vuota al momento dell’impatto e non si registrano vittime o feriti a seguito dell’evento. L’intervento dei soccorsi e il blocco della viabilità. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono arrivate sul luogo del sinistro intorno alle ore 8:20 per gestire l’emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli, pioggia e frana a Porta Romana: muro crollato e auto schiacciata

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