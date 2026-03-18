Maltempo Calabria crolla muro a ridosso di una chiesa nel Reggino | auto travolte dai detriti

Nella prima mattinata, in provincia di Reggio Calabria, una frana ha coinvolto un'area vicino alla chiesa bizantina di Stilo. Un muro a ridosso della chiesa è crollato, causando il travolgimento di alcune automobili sotto i detriti. L’evento si è verificato a causa delle intense condizioni di maltempo che hanno interessato la regione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per valutare i danni e mettere in sicurezza l’area.

(Adnkronos) – Una frana si è verificata, alle prime ore del mattino, a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, a ridosso della 'Cattolica', celebre chiesa bizantina caratteristica del borgo. L'evento franoso ha riguardato il Parco delle Clarisse, attualmente interessato da lavori, dove un muro in pietra è crollato danneggiando diverse auto, travolte dalla montagna di. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Crolla muro di contenimento, casa travolta dai detriti: una vittimaLe ultime ore sono state segnate da una nuova ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio diverse aree del Paese. Muro di contenimento crolla su una casa: una persona travolta e uccisa dai detritiTragedia a Formello in provincia di Roma, dove una persona di 60 anni è morta nel crollo di un muro di contenimento a seguito del maltempo. Aggiornamenti e notizie su Maltempo Calabria Temi più discussi: Crosia, la collina crolla sotto la pioggia battente: muro di fango arriva fino al condominio. Il video; Maltempo Sicilia, crolla la SP6 a Motta Camastra: in paese non possono arrivare mezzi di soccorso; Siderno, crolla il lungomare sotto la furia del mare: oltre un chilometro di muro collassato, danni stimati sopra i 10 milioni di euro; Maltempo in Calabria tra frane e allagamenti, crolla parte di una scuola nel Vibonese. Forte maltempo al sud: a Crosia in Calabria frana parte del centro storico, in Sicilia crolla strada provincialeForte maltempo al sud: a Crosia in Calabria frana parte del centro storico, in Sicilia crolla strada provinciale ... blitzquotidiano.it Maltempo, frane e precipitazioni nel sud Italia. Allerta gialla in Calabria, disagi in Molise e Sicilia: gli aggiornamentiL'ennesima ondata di maltempo, la quinta dall'inizio dell'anno, lascia la Calabria ma nelle prossime ore è atteso un abbassamento delle temperature con neve in montagna. La Protezione civile, per oggi ... ilgazzettino.it Maltempo al Sud: a Reggio Calabria auto nel torrente, scatta l’allerta meteo Link nei commenti - facebook.com facebook Maltempo Calabria, è emergenza anche nel Vibonese: frane e salvataggi | FOTO x.com