?Lutto a Vibo | muore mamma di tre figli

A Vibo, Ida Cavallaro è morta oggi a 68 anni, lasciando la sua famiglia e la comunità senza una figura di riferimento. La causa del decesso non è ancora stata ufficializzata, ma la notizia ha subito suscitato dolore tra amici e conoscenti. Ida, madre di tre figli, era molto conosciuta nel quartiere per la sua disponibilità e il suo sorriso sempre presente. La sua scomparsa rappresenta una perdita grande per tutti coloro che la conoscevano.

Vibo piange Ida Cavallaro: una madre, un punto di riferimento per la comunità. Vibo Valentia è in lutto per la scomparsa di Ida Cavallaro, 68 anni, avvenuta oggi, martedì 17 febbraio 2026. La donna, vedova Racina, lascia i figli Francesco, Michele e Fernando, oltre a numerosi parenti e una comunità intera che la ricorda per la sua dedizione e il suo spirito di servizio. La sua morte improvvisa ha gettato nello sconforto un intero paese. Un addio commosso e un messaggio dei figli. La notizia della scomparsa di Ida Cavallaro si è diffusa rapidamente in tutta la provincia di Vibo Valentia, suscitando un'ondata di cordoglio.