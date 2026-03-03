Addio a Viviana Botter morta a 47 anni | lascia 3 figli

A Monastier di Treviso, Roncade e Treviso si piangono la scomparsa di Viviana Botter, una donna di 47 anni, deceduta sabato scorso alla Casa dei Gelsi. Lascia tre figli e il suo ricordo è vivo tra chi la conosceva. La notizia della sua morte ha suscitato un forte dolore tra familiari e amici.

Profondo dolore tra Monastier di Treviso, Roncade e Treviso per la scomparsa di Viviana Botter, mamma di tre figli, venuta a mancare a 47 anni sabato scorso alla Casa dei Gelsi. A stroncarla è stata una malattia scoperta la scorsa estate e che, nel giro di pochi mesi, l'aveva progressivamente debilitata nonostante la forza dimostrata e il sostegno costante della famiglia. Originaria di Roncade, da alcuni anni viveva a Monastier insieme al marito Ennio Franceschini, con il quale aveva acquistato casa. Con loro i tre figli preadolescenti: Antonio e le gemelline Maria e Asia. Lavorava come impiegata in uno studio commercialistico, dove era stimata per la sua precisione e affidabilità.

