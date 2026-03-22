motociclista contro un palo incidente fatale per un 17enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio a Roccapiemonte, nel Salernitano. Nell’impatto, avvenuto sulla strada provinciale 280 San Pasquale, ha perso la vita un 17enne del posto. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri il giovane, che viaggiava in sella ad uno scooter, avrebbe impattato contro un palo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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rischio un incidente per colpa mia

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