Frodi assicurative digitali | Ecco come smascheriamo gli incidenti stradali ‘costruiti’ con l’intelligenza artificiale

A Cesena, il 18 febbraio 2026, le autorità hanno smascherato un tentativo di frode assicurativa digitale che coinvolgeva incidenti stradali falsificati con l’uso dell’intelligenza artificiale. Gli investigatori hanno scoperto file video e foto alterati, che sembravano reali, ma erano stati manipolati per simulare danni e incidenti inesistenti. Questa operazione ha permesso di prevenire decine di richieste di risarcimento fraudolente e di evidenziare le nuove minacce della tecnologia.

Cesena, 18 febbraio 2026 – Crimini del digitale. Detti anche ‘ deepfake ’. Hanno l’incredibile capacità di ingannare le persone prese di mira con foto, video e audio falsificati. Un paio di immagini da caricare e addestrare, un algoritmo per creare il volto e nasce la truffa digitale. Un fenomeno sempre più diffuso. Prima di rendersi conto che si è stati ingannati, è già troppo tardi. Alleanza contro le frodi digitali. Per porre fine alle frodi digitali assicurative, la start up cesenate IdentifAI e la start up Claim Expert stringono un’alleanza per il contrasto alle frodi basate su identità e immagini digitali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frodi assicurative digitali: “Ecco come smascheriamo gli incidenti stradali ‘costruiti’ con l’intelligenza artificiale” Incidenti stradali, la giunta Salis punta sull'intelligenza artificialeLa giunta Salis di Genova ha deciso di aderire a un progetto europeo, proposto da Idp Bureau Veritas, che mira a migliorare la sicurezza stradale attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. Frodi assicurative su incidenti mai avvenuti: 16 a giudizio, il ruolo chiave di un salernitanoLa Procura di Milano ha portato in tribunale sedici persone, tra cui spicca un uomo di Salerno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Frodi assicurative digitali: Ecco come smascheriamo gli incidenti stradali ‘costruiti’ con l’intelligenza artificiale. Frodi assicurative digitali: Ecco come smascheriamo gli incidenti stradali ‘costruiti’ con l’intelligenza artificialeCosì IdentifAI smaschera foto, video e audio falsi. Accordo tra l’azienda cesenate fondata da Marco Ramilli e Claim Expert: La piattaforma sarà in grado di distinguere contenuti autentici e artificia ... ilrestodelcarlino.it Confermata l’associazione a delinquere per gli imputati: pene fino a 4 anni e 10 mesi per il traffico di cuccioli e le frodi assicurative dopo l'indagine della polizia stradale #MaremmaOggi #notizie facebook