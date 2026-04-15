Nel 2025, Bologna ha registrato i maggiori incassi derivanti da multe e sanzioni stradali in Emilia-Romagna, raggiungendo un totale di 27,2 milioni di euro. Questo risultato ha reso il capoluogo regionale il comune con i ricavi più alti nel settore, superando altri centri della regione. I dati ufficiali mostrano una crescita rispetto agli anni precedenti, consolidando Bologna come il principale punto di riferimento in questa classifica.

Bologna, 15 aprile 2026 – Bologna è il comune dell’Emilia-Romagna che nel 2025 ha registrato i maggiori incassi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti: 27,2 milioni di euro. Un dato monstre, che quasi raddoppia i numeri raccolti dalle province più indietro in classifica. Il dato emerge dalle elaborazioni di Facile.it su dati ‘Siope’ (il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), che hanno messo in luce come, nel 2025, i proventi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia emiliano-romagnoli abbiano superato i 100 milioni. L’importo è in aumento del +9% rispetto al 2024 e addirittura del +17% se confrontato con quello del 2022, quando la cifra si fermava a 86 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Multe, incassi record fino a 27,2 milioni in Emilia-Romagna: Bologna traina la classifica

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