Migliori università europee Bologna esce dalla top 50 | ecco la classifica QS degli Atenei di Emilia-Romagna e Marche

Bologna perde terreno nella classifica delle migliori università europee. Nella nuova graduatoria QS, l’ateneo della città non entra più nella top 50, un segnale che può far riflettere sulla competitività delle università italiane. La classifica evidenzia come alcune università dell’Emilia-Romagna e delle Marche abbiano visto scendere i loro posizionamenti, mentre altre si mantengono stabili. La notizia mette in discussione il ruolo di Bologna come centro di eccellenza accademica, anche se l’Italia continua a mantenere un buon livello complessivo nel panorama europeo.

Bologna, 28 gennaio 2026 — L’eccellenza accademica italiana continua a parlare emiliano-romagnolo e marchigiano, ma non senza qualche segnale da leggere con attenzione. Il “QS World University Rankings: Europe 2026” fotografa infatti un sistema universitario solido, diffuso e competitivo, capace di piazzare diversi atenei tra i migliori del continente, ma anche segnato da alcuni peggioramenti. In particolare l’ Università di Bologn a — che esce dalla top 50 europea, scendendo al 59° posto nel 2026 dal 48° del 2025 — e il Politecnico di Milano, miglior ateneo italiano nella classifica continentale ma passato dal 38° posto al 45°. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Classifica Qs Rankings Europe 2026: quattro università italiane tra le prime cento. Politecnico di Milano in testa, ma i nostri atenei arretranoIl PoliMi è l'unico nella top 50 (45esimo), seguito da Bologna (59esima), Sapienza (77esima) e Padova (92esima). Nella top ten europea sette inglesi (Oxford al primo posto), due svizzere e una frances ... corriere.it

Bologna 32esima al mondo per Legge, Sapienza 33esima per Arte e LetterePubblicato il World University Rankings by subject 2026 del Times higher education: poche soddisfazioni per l’Italia, in testa Usa e Regno Unito ... ilsole24ore.com

