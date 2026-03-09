clima bologna e la pianura padana in fondo alla classifica rimini vince in emilia romagna

Nell’ultima classifica del Sole 24 Ore, Rimini si piazza al tredicesimo posto per il clima in Emilia Romagna, mentre Bologna e la pianura padana si trovano in fondo alla graduatoria. La città costiera si distingue come l’unica a ottenere un buon punteggio, lasciando le altre località regionali nelle posizioni più basse. La classifica è stata pubblicata il 10 marzo 2026.

Bologna, 10 marzo 2026 – Anche quest’anno, in Emilia Romagna, brilla solo Rimini per clima migliore, tredicesima nella graduatoria del Sole 24 Ore. La classifica sul clima, in particolare, fotografa il benessere climatico e racconta quali sono le città capoluogo in grado di offrire le condizioni meteo migliori a chi vive sul territorio in base ai dati medi rilevati nell'arco del decennio 2015-2025. Gli indicatori che misurano i 15 parametri climatici Al risultato contribuiscono 15 indicatori che misurano 15 differenti parametri climatici che impattano sulla vita quotidiana delle persone: soleggiamento, indice di calore, ondate di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

