Multe in Emilia | balzo del 9% Modena e Ravenna guidano gli incassi

Nel corso del 2025, le città principali dell’Emilia-Romagna hanno raccolto oltre 100 milioni di euro dalle multe stradali, registrando un aumento del 9% rispetto all’anno precedente. Rispetto al 2022, l’incremento è stato del 17%, con Modena e Ravenna che hanno contribuito in modo significativo a questi incassi. I dati mostrano una crescita costante nelle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative, che continuano a rappresentare una voce importante nel bilancio delle amministrazioni locali.

Nel corso dell’intero anno 2025, i capoluoghi di provincia della regione hanno generato entrate per oltre 100 milioni di euro attraverso sanzioni stradali, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente e un balzo del 17% se confrontato con le cifre di 86 milioni registrate nel 2022. Mentre Bologna ha guidato la classifica dei proventi totali con 27,2 milioni di euro, Forlì si è posizionata all’ultimo posto tra i capoluoghi per quanto riguarda l’incasso pro capite, segnando una netta differenza nelle dinamiche di controllo del territorio. Il peso economico delle sanzioni tra i grandi centri emiliano-romagnoli. Le statistiche derivanti dai dati Siope delineano un quadro dove la gestione della viabilità incide pesantemente sui bilanci comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Multe in Emilia: balzo del 9%, Modena e Ravenna guidano gli incassi Multe stradali record: balzo del 23%, Firenze guida gli incassiI bilanci delle amministrazioni locali italiane hanno registrato un incremento straordinario nel 2025, con le sanzioni legate alle violazioni del... Leggi anche: Multe stradali, a Ravenna incassi per 11,7 milioni: la città prima per sanzioni pro capite