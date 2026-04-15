Nel quarto trimestre del 2025, la proprietà di MSC Mediterranean Shipping Company è passata ufficialmente ai figli di Gianluigi Aponte, Diego e Alexa. Questo trasferimento segna un cambiamento importante nel settore della logistica marittima, che conta circa 1.000 navi. La società, nota come uno dei principali operatori del trasporto marittimo, continua così la sua evoluzione sotto una nuova leadership familiare.

Il passaggio di consegne nel cuore pulsante della logistica marittima globale è diventato ufficiale nell’ultimo trimestre del 2025, quando Gianluigi Aponte ha trasferito la proprietà di MSC Mediterranean Shipping Company ai figli Diego e Alexa. Con questa mossa, il gigante dei trasporti che coordina una flotta di circa 1.000 navi passa nelle mani della nuova generazione, segnando un punto di svolta per una dinastia che ha costruito un impero partendo da una singola imbarcazione. L’evoluzione strategica tra gestione familiare e numeri globali. La transizione non rappresenta un cambiamento improvviso, ma il consolidamento di un percorso già tracciato negli anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MSC, l’impero dei 1.000 navi passa ai figli: nasce la nuova era

Leggi anche: Msc, momento storico: la proprietà passa ai figli di Aponte

Msc, la proprietà passa da Gianluigi Aponte ai figli Diego e AlexaMSC Mediterranean Shipping Company passa di mano ma resta in famiglia con l'avvenuto trasferimento della proprietà dal fondatore, il comandante...