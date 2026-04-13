La proprietà della MSC Mediterranean Shipping Company è stata trasferita dal fondatore, comandante Gianluigi Aponte, ai suoi figli Diego e Alexa Aponte. Entrambi cittadini italiani, sono cresciuti in Svizzera, dove risiedono attualmente. La modifica nella proprietà avviene all’interno della stessa famiglia, mantenendo così il controllo aziendale tra i membri della famiglia Aponte. Il passaggio di proprietà è stato ufficializzato nelle ultime settimane.

MSC Mediterranean Shipping Company passa di mano ma resta in famiglia con l'avvenuto trasferimento della proprietà dal fondatore, il comandante Gianluigi Aponte, ai figli Diego e Alexa Aponte, cittadini italiani cresciuti in Svizzera, dove risiedono. Il trasferimento, si apprende da una nota, è avvenuto nel corso dell'ultimo trimestre del 2025. La transizione "rappresenta una tappa significativa nella storia dell'azienda con sede a Ginevra", "Diego Aponte, Presidente del Gruppo, e Alexa Aponte, Chief Financial Officer del Gruppo, hanno dimostrato leadership e visione, ottenendo risultati notevoli nei rispettivi ruoli all'interno della compagnia", riporta la nota.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Msc, la proprietà passa da Gianluigi Aponte ai figli Diego e Alexa

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