Msc momento storico | la proprietà passa ai figli di Aponte

Msc Mediterranean Shipping Company ha annunciato un cambio di proprietà, con il passaggio ufficiale delle quote ai figli del fondatore, Diego e Alexa Aponte. Il trasferimento rappresenta la conclusione di un processo di successione iniziato alcuni anni fa. Il fondatore, Gianluigi Aponte, ha formalmente ceduto le sue quote ai figli, confermando la continuità della gestione familiare all’interno del gruppo.

Svolta al vertice di Msc Mediterranean Shipping Company. Il fondatore Gianluigi Aponte ha trasferito la proprietà del gruppo ai figli Diego Aponte e Alexa Aponte, formalizzando un passaggio generazionale già avviato nei fatti.L’operazione è stata completata nell’ultimo trimestre del 2025 ed è.🔗 Leggi su Napolitoday.it Msc, la proprietà passa da Gianluigi Aponte ai figli Diego e AlexaMSC Mediterranean Shipping Company passa di mano ma resta in famiglia con l'avvenuto trasferimento della proprietà dal fondatore, il comandante... Msc, Gianluigi Aponte passa il testimone ai figliIl colosso dello shipping Msc cambia proprietà nel segno della continuità familiare.