Arriva nei cinema di Catania JUVENTUS PRIMO AMORE il documentario che celebra l' orgoglio bianconero con immagini storiche e interviste inedite

Presentato in anteprima all’ultimo Torino Film Festival, “JUVENTUS. PRIMO AMORE” riporta gli spettatori al decennio 1975-1985, quello in cui la Juventus si è affermata come la squadra dominante, conquistando per la prima volta nella storia tutti i trofei nazionali e internazionali a disposizione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Juventus Primo Amore

La Juventus torna sul grande schermo con un nuovo emozionante racconto che celebra l’orgoglio e la passione bianconera.

Questo documentario, diretto da Angelo Bozzolini, ripercorre il decennio d'oro della Juventus tra il 1975 e il 1985.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Juventus Primo Amore

Argomenti discussi: Jeff Buckley, il documentario arriva nei cinema italiani; Hamnet - Nel nome del figlio, 5 curiosità sul film di Chloé Zhao; Cinema, il Green Film Lab arriva a Torino: ad aprile l’appuntamento con la sostenibilità; JUVENTUS. PRIMO AMORE, il documentario di Angelo Bozzolini, arriva al cinema solo il 16, 17 e 18 febbraio.

Arriva nei cinema di Catania JUVENTUS. PRIMO AMORE, il documentario che celebra l'orgoglio bianconero con immagini storiche e interviste ineditePresentato in anteprima all’ultimo Torino Film Festival, JUVENTUS. PRIMO AMORE riporta gli spettatori al decennio 1975-1985, quello in cui la Juventus si è affermata come la squadra dominante, ... cataniatoday.it

Jeff Buckley, il documentario arriva nei cinema italianiDopo il successo raccolto al Sundance Festival e alla Festa del Cinema di Roma, ... msn.com

Il 12 febbraio arriva nei cinema uno dei film più attesi dell'anno, "Cime tempestose", diretto da Emerald Fennell, con protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi - facebook.com facebook