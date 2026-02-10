Arriva nei cinema di Catania JUVENTUS PRIMO AMORE il documentario che celebra l' orgoglio bianconero con immagini storiche e interviste inedite
Presentato in anteprima all’ultimo Torino Film Festival, “JUVENTUS. PRIMO AMORE” riporta gli spettatori al decennio 1975-1985, quello in cui la Juventus si è affermata come la squadra dominante, conquistando per la prima volta nella storia tutti i trofei nazionali e internazionali a disposizione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
«Juventus. Primo amore», al cinema il documentario che racconta l’orgoglio bianconero come una storia d’Italia
La Juventus torna sul grande schermo con un nuovo emozionante racconto che celebra l’orgoglio e la passione bianconera.
Al cinema "Juventus, Primo Amore": il documentario sul decennio d'oro dei bianconeri
Questo documentario, diretto da Angelo Bozzolini, ripercorre il decennio d'oro della Juventus tra il 1975 e il 1985.
