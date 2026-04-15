Durante l'assemblea di Mps, la lista di Plt Holding ha ottenuto la maggioranza dei rappresentanti nel nuovo consiglio di amministrazione, con otto membri eletti. L'evento si è concluso con un forte applauso e un coro di sostegno per Lovaglio, che è stato ricandidato. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle procedure o alle modalità di voto.

SIENA – L’assemblea di Mps ha accolto con un sonoro applauso e il coro ‘Lovaglio, Lovaglio’ l’annuncio della vittoria della lista di Plt Holding nell’assemblea di Mps. Gli interventi dei piccoli azionisti che hanno preceduto il voto sono stati unanimi nell’esprimere l’apprezzamento per il manager che ha risanato Mps e che era stato sfiduciato dal cda uscente e non ricandidato nella lista del board. La lista di Plt Holding, che ricandida l’ex ad di Mps, Luigi Lovaglio, ha ottenuto il 49,95% dei voti espressi in assemblea, quella del Cda il 38,79% e quella di Assogestioni il 6,94%. Avrà dunque diritto alla maggioranza dei componenti nel consiglio di amministrazione.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mps: vince la lista Pit Holding che ricandida Lovaglio. Con 8 rappresentanti nel nuovo Cda. Coro e applauso

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